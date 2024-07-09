 فنزويلا ستؤيد أي خطة سلام خاصة بأوكرانيا توافق عليها روسيا - بوابة الشروق
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فنزويلا ستؤيد أي خطة سلام خاصة بأوكرانيا توافق عليها روسيا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 3:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يوليه 2024 - 3:15 ص

صرح السفير الفنزويلي في موسكو خيسوس رفائيل سالازار فيلاسكيز بأن فنزويلا ستؤيد أي خطة للسلام في أوكرانيا، توافق عليها روسيا.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الثلاثاء: "إذا اقترحت أي دولة خطة بشأن النزاع في أوكرانيا، فإن فنزويلا ستقف إلى جانب روسيا وستؤيد أي خطة للسلام تشارك فيها روسيا وتوافق عليها".


جاء ذلك تعليقا على مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، التي قدمتها الصين والبرازيل في الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن شروط روسيا للسلام مع أوكرانيا، وهي تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إضافة لتخلي أوكرانيا عن سعيها للانضمام إلى الناتو، ورفع العقوبات عن روسيا.


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