محافظ شمال سيناء يفتتح مشغل «اتعلم صنعة» ويتفقد أول تدريب للفتيات على الخياطة

شهد فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء زيارة ميدانية للواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، حيث شملت الزيارة عددًا من المحاور.

وقام المحافظ بافتتاح مشغل الحرف اليدوية ضمن مبادرة "اتعلم صنعة"، ومتابعة أول تدريب مُخصص لتعليم الخياطة للفتيات والسيدات.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم استعراض مبادرات فريق المياه والإصحاح التي نُفذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب تسليم أدوات صيانة للديوان العام بالمحافظة، استكمالًا لأنشطة الفريق المجتمعية. كما تم عرض جهود العيادات الطبية التخصصية ودورها في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، والتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال تقديم رعاية طبية عالية الجودة بأسعار رمزية.

من جهته، ثمّن المحافظ جهود الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة غزة واستقبال المساعدات وإدخالها عبر المحافظة، مؤكدًا أن هذه الاستجابة كانت نموذجًا للعمل الإنساني الفعال. كما أشاد بالمبادرات المجتمعية الملموسة التي ينفذها الهلال الأحمر في شمال سيناء، والتي تسهم بشكل مباشر في دعم جهود الدولة وخدمة المواطنين.

كما صدّق المحافظ على قرار إنشاء أول بنك دم بالمحافظة، بهدف توفير الاحتياجات وتعزيز الاستعداد الطبي في شمال سيناء، وقام بتكريم جميع العاملين والأطباء والمتطوعين في العيادات الطبية، مقدمًا الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع.