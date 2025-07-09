أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت، فيما تدفع المملكة المتحدة فرنسا لفعل المزيد لوقف عبور المهاجرين.

وصل الرئيس الفرنسي إلى لندن أمس الثلاثاء، في أول زيارة دولة من جانب رئيس دولة عضو بالاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل "بريكسيت"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

تأتي الزيارة فيما تضغط المملكة المتحدة لاتخاذ السلطات الفرنسية تصرفات أكثر صرامة على الشواطئ الواقعة على طول ساحل القنال الإنجليزي.

ويأمل رئيس الوزراء الفرنسي في إبرام اتفاق "الدخول مقابل الخروج"، لإعادة مهاجري القوارب الصغيرة إلى القارة مقابل قبول المملكة المتحدة طالبي اللجوء في أوروبا الذين لديهم صلة بريطانية.

وفي كلمة ألقاها ماكرون أمام النواب وأقرانه أمس الثلاثاء، تعهد بتنفيذ إجراءات لخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي، واصفا المسألة بأنها "عبء" على البلدين.

والأسبوع الماضي، تجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعبرون القنال في قوارب صغيرة العام الجاري 20 ألفا.

ويبلغ العدد الإجمالي حاليا أكثر من 21 ألفا وهو رقم قياسي في هذا التوقيت من العام.