شهدت محطة مزلقان قويسنا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الذعر بين الركاب عقب انبعاث أدخنة كثيفة من العربتين الرابعة والخامسة بقطار رقم 2023 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأفاد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الشروق" بأن الحادث ناتج عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى سخونة غير طبيعية في بعض الأجزاء الميكانيكية للعربتين، وأسفر عن تصاعد الأدخنة، مشيرًا إلى أن السبب يرجّح أن يكون عطلاً فنياً ناجماً عن ضغط الحرارة على مكونات القطار.

وأوضح المصدر أنه فور الإبلاغ عن الواقعة، تم استدعاء فريق الطوارئ والصيانة الذي تمكن من السيطرة على الموقف وإخماد الأدخنة سريعًا، دون الحاجة لإخلاء القطار أو توقفه لفترة طويلة.

وأضاف أن القطار استكمل رحلته بعد التأكد من سلامة باقي العربات، مؤكدًا أن حركة القطارات لم تتأثر بشكل كبير، وأنه سيتم إجراء مراجعة شاملة للعربات المتضررة بعد انتهاء الرحلة لضمان عدم تكرار الواقعة.