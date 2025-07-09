 بريطانيا: هجمات الحوثيين تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري العالمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بريطانيا: هجمات الحوثيين تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري العالمي

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 2:33 م

حذرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، من أن هجمات الحوثيين على السفن مؤخرا تشكل تهديدا غير مقبول للأمن البحري العالمي.

وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في بيان  صحفي: "ندين بشدة وبشكل قاطع الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السفينتين ماجيك سيز وإيترنيتي سي في البحر الأحمر".

واعتبر البيان، أن "هذه الأفعال من قبل الحوثيين تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتشكل تهديدًا غير مقبول للأمن البحري العالمي".

وشدد البيان على التزام المملكة المتحدة بحماية حرية الملاحة، داعية جميع الشركاء الدوليين إلى إدانة هذه الأعمال التي لا يمكن تبريرها.

وخلال الأيام الماضية، شن الحوثيون هجمات على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى إغراق إحداهما ومقتل 3 بحارة وإصابة آخرين.


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