ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

أعرب ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في قصر السلام في جدة اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تطلع المملكة في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن " أن ولي العهد السعودي استعرض مع وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها".

وأعرب ولي العهد عن" تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدًا "موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني "عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ولأهمية اللقاء حضره من الجانب السعودي وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى في وقت سابق من اليوم مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تركزت على العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، إن الوزيرين ناقشا آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحركات دبلوماسية متسارعة تتعلق بالملف النووي الإيراني، بعد يوم من تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبة واشنطن في استئناف المحادثات مع إيران.

كانت الولايات المتحدة قد وجهت الشهر الماضي ضربات لمواقع نووية إيرانية قال ترامب إنها دمرت بالكامل البرنامج النووي الإيراني ، واستبعد أي تخصيب لليورانيوم من جانب إيران ، وهو ما ترفضه طهران.