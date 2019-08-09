إيران ترد على إعلان إسرائيل الانضمام إلى تحالف عسكري أمريكي في الخليج

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، "احتمال تواجد قوات الكيان الصهيوني في الخليج الفارسي يشكل تهديدا سافرا لإيران".

جاء ذلك ردا على إعلان إسرائيل عن استعدادها للانضمام إلى تحالف عسكري أمريكي لحماية الملاحة في الخليج.

ونقل الموقع الإعلامي للوزارة عن موسوي قوله "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن هذا التحالف مثير للتوتر وإن طهران تعتبر أي تواجد للكيان المحتل في الخليج الفارسي تهديدا واضحا لأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وسببا لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وذكر أنه "في إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس ترى (إيران) من حقها مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها و ترى أن مسؤولية هذا الإجراء الخطير على عاتق أمريكا والكيان الصهيوني اللاشرعي".

وفيما يتعلق بالمحاولات الأمريكية لتشكيل تحالف عسكري أو عقد اجتماع حول الملاحة البحرية في المستقبل بذريعة تأمين الملاحة البحرية في الخليج، قال موسوي، "إن إيران بوصفها إحدى دول منطقة الخليج الفارسي و التي لديها 1500 ميل شاطىء في هذه المنطقة و حسب مسؤوليتها التاريخية، تعتبر الخليج الفارسي استمرارا لأراضيها وترى نفسها ملتزمة بتأمينها و ضمان أمن حركة السفن فيها وتعتقد ان تواجد القوات الأجنبية في الخليج الفارسي بأي عنوان لن يساعد في تعزيز الأمن بهذه المنطقة بل ستوفر الأرضية لللتوتر والأزمة في منطقة الخليج الفارسي الحساسة أكثر من قبل".

وفي حال مشاركة إسرائيل في هذه التحالف ،فإنه سوف يؤجج التوترات القائمة بين طهران وتل أبيب على خلفية الوجود الإيراني في سورية والبرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديدا لوجودها.