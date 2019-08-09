تعطيل وإلغاء رحلات بسبب الأحوال الجوية القاسية في أستراليا

ضرب طقس حاد، شمل رياحا عاتية وعواصف ثلجية عنيفة، معظم المناطق في جنوب شرق أستراليا، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربي عن الآلاف وتأجيل رحلات طيران.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا تحذيرات من أحوال جوية خطيرة اليوم الجمعة لجميع الولايات والمناطق في أنحاء البلاد، باستثناء "المنطقة الشمالية" و"ولاية كوينز لاند"، وذلك نتيجة لانفجار قطبي شتوي، وتيارات هوائية جنوبية باردة.

ونقلت محطة تلفزيون (ايه بي سي) الأسترالية عن مكتب الأرصاد الجوية القول إن هذه هي الحالة الأكثر برودة التي تشهدها مناطق جنوب شرق البلاد خلال العام الجاري.

وأسفر الطقس السئ عن تعطيل أو إلغاء العديد من الرحلات الجوية، الخارجية والداخلية في مطار سيدني الدولي، العديد منها صباح اليوم الجمعة، كما تضررت الرحلات الجوية في مطار ملبورن.

وقالت شركة "ساوث أستراليا باور نيتوركس" القائمة على توزيع الكهرباء في "أستراليا الجنوبية" إن التيار الكهربي انقطع عن حوالي ستة آلاف منزل، معظمها في جنوب شرق الولاية.

وفي ولاية فيكتوريا وعاصمتها مدينة ملبورن، اقتلعت الرياح العاتية الأشجار ودمرت الممتلكات، كما أسفرت موجات المد البحري القوية عن تدمير جزء من رصيف بحري.

وانقطع التيار الكهربي عن حوالي 1500 منزل في أنحاء الولاية.