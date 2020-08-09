 مصر للطيران تنظم 22 رحلة دولية غدا - بوابة الشروق
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مصر للطيران تنظم 22 رحلة دولية غدا

صفية منير
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 8:08 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 8:08 م

تجري شركة مصر للطيران غدًا الاثنين، 22 رحلة جوية دولية، حيث تنقل هذه الرحلات ما يقرب من 2000 راكب، بمعدل رحلة واحدة إلى باريس، كوبنهاجن، لندن، إسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، ميلانو.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه من المقرر أن يتم تسيير رحلتين جويتين إلى دبي وأبو ظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من الدمام، وجدة، والمدينة المنورة.

ومن المقرر أن تنظم عددًا من الرحلات الجوية المحلية، حيث سيتم تسيير رحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلة إلى كل من الغردقة والأقصر وأسوان بخلاف رحلات الشحن الجوي.

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