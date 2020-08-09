مستشار وزير الصحة اللبناني: أعداد ضحايا مرفأ بيروت تجاوزت 160 شهيدا منهم 12 جثة مجهولة الهوية

قال مستشار وزير الصحة اللبناني، الدكتور محمد حيدر، إن أعداد ضحايا مرفأ بيروت تجاوز 160 شهيدًا، مشيرًا إلى أن عدد المفقودين يفوق الـ20 شخصًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأحد، أن هناك 12 جثة مجهولة الهوية، وسيتم التعرف عليها من خلال تحاليل «DNA»، متابعًا أنه قد أُصيب 5000 جريح جراء الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، منهم 20% مازالوا في المستشفيات.

وأشار إلى أن 120 جريحًا وضعهم الصحي حرج، مؤكدًا أن كل مستشفيات بيروت مستعدة للتعامل مع الحالات.

وذكر أن النظام الصحي في بيروت تلقى مساعدات طبية من دول أجنبية وعربية، تشمل مستشفيات ميدانية تساهم في علاج الجرحى.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.