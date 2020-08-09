نائبة فرنسية: يجب مراقبة المساعدات للبنان بسبب الفساد

قالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، إنه يجب مراقبة أموال المساعدات التي تذهب إلى لبنان بسبب الفساد هناك.

وأضافت نقلًا عن فضائية «العربية»، مساء السبت، أن ميليشيات حزب الله استفادت من أموال الأوروبيين واستغلتها، مؤكدة أن هناك ارتباطًا بين قطر وتمويل الإرهاب.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.