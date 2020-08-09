منظمة السياحة العالمية تحتفل بيوم الشعوب الأصلية

تحت شعار اليوم العالمي للشعوب، احتفلت منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للشعوب الأصلية في العالم، مؤكدة أن السكان الأصليين أحد السمات السياحية المميزة للوجهات حول العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم، إن الاحتفال بهذا هو أحد أشكال التعبير الثقافي للشعوب الأصلية ومن بين السمات الأكثر تميزًا للوجهات السياحية، موضحة أن الشعوب الأصلية تتميز ببعض أشكال التعبير الثقافي الأكثر ثراءً وتفردًا وتنوعًا للبشرية، والتي تطورت على مدى آلاف السنين عبر كوكبنا وترتبط روحيًا بالأراضي التقليدية للشعوب الأصلية.

وأضافت أن هذه التعبيرات عامل جذب واضح للسائحين المحتملين، الذين يرغبون في تجربة التراث الطبيعي والثقافي الأصلي من الناحية المادية والفكرية والعاطفية، مشيرة إلى أنها تشجع جميع المؤسسات السياحية على تطوير عملياتها بطريقة مسئولة ومستدامة، مع تمكين المجتمعات الأصلية التي ترغب في الانفتاح على السياحة من اغتنام الفرص التي تظهر، بعد عملية تشاور شاملة.

وأوصت المنظمة، السياح الذين يزورون مجتمعات السكان الأصليين، والذين تتزايد أعدادهم باطراد نظرًا لنمو السياحة بدافع الاهتمام بتجربة ثقافات السكان الأصليين وأنماط الحياة التقليدية، على الرغم من جائحة كورونا التى خلقت تأثيرا سلبيا على السياحة في العالم.

وأظهرت أحدث طبعة من بارومتر السياحة العالمية لمنظمة السياحة العالمية، أن الإغلاق شبه الكامل المفروض استجابة للوباء أدى إلى انخفاض بنسبة 98% في أعداد السائحين الدوليين في مايو مقارنةً بعام 2019. كما يظهر الباروميتر 56٪ على أساس سنوي، انخفاض سنوي في عدد السائحين الوافدين بين يناير ومايو، ما أدى إلى خسارة 320 مليار دولار أمريكي في إيرادات السياحة الدولية.