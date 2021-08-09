‏‎الحوثيين: السلام باليمن مرهون بوقف غارات التحالف العربي

اعتبر عبدالملك الحوثي، زعيم الحوثيين باليمن، اليوم الإثنين، بأن تحقيق السلام في البلاد، مرهون بوقف غارات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال الحوثي، في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، "نحن جاهزون للسلام الحقيقي وليس الخداع، وقدمنا مبادرات عدة في سبيل ذلك".

وأضاف "المشكلة هي في إصرار دول العدوان (التحالف) على استمرار عدوانهم وحصارهم والمراوغة، دون اتخاذ خطوات عملية حتى على الملف الإنساني".

وتابع "لا يمكن أن نقبل بعنوان السلام مع استمرار الغارات والهجمات والتجاوزات والحصار الخانق من قبل التحالف".

وطرحت السعودية في شهر مارس الماضي، مبادرة للتوصل تسوية سياسية في اليمن تضمن وقف إطلاق النار الشامل، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، غير أن الحوثيين رفضوا المبادرة وواصلوا إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.

ومنذ نحو سبع سنوات، يشهد اليمن حربا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، وتسببت بمقتل أكثر من 230 ألف شخص.