تراجع طفيف لأسعار النفط في ختام تعاملات اليوم



أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع طفيف على خلفية تفوق المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة نتيجة تباطؤ الاقتصاد، على المخاوف من تراجع الإمدادات بعد قرار روسيا وقف ضخ النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى عدد من الدول الأوروبية منها المجر وسلوفاكيا والتشيك.



كما اتجه تركيز المتعاملين إلى المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني واحتمالات إحيائه ما بيفتح الباب أمام زيادة صادرات إيران النفطية.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 26ر0 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 50ر92 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، بعد ارتفاعه في وقت سابق من التعاملات إلى 65ر92 دولار للبرميل.



وتراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 19ر0 دولار أي بنسبة 19ر0% إلى 46ر96 دولار للبرميل تسليم أكتوبر المقبل.