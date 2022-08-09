الإمارات وباكستان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، من شهباز شريف رئيس وزراء باكستان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم التنمية في البلدين ويوسع قاعدة مصالحهما المشتركة.

وأكد الرئيس الإماراتي - وفقا لوكالة الانباء الإماراتية - عمق العلاقات الإماراتية - الباكستانية التاريخية، متمنيا لباكستان وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

وأشار رئيس وزراء باكستان إلى دعم دولة الإمارات لبلاده على المستوى الاقتصادي والتنموي، مشيدا بالتطور الإيجابي في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.