قالت الطالبة مريم إبراهيم عزيز بمدرسة المحرص الثانوية بملوي بالمنيا: "أنا عاوزه حقي.. أنا تعبت.. ومجهودي راح".

وأعلنت الطالبة مريم، رفضها لنتيجتها في الشهادة الثانوية العامة وحصولها على مجموع 12% فقط رغم كونها من الأوائل خلال جميع المراحل التعليمية السابقة.

وتابعت مريم إبراهيم: "أنا منذ صغري وأنا متفوقة في جميع السنوات الدراسية ففي الشهادة الإعدادية حصلت على مجموع 279 درجة من 280 وكنت الأولى على المدرسة ومن أوائل المركز، وكذلك في جميع السنوات ترتيبي الأول دائما ومعي ما يقرب من 32 شهادة تقدير من المدرسة".

وأضافت الطالبة بحزن شديد: "أنا كنت بذاكر ما يقرب من 12 ساعة يوميا وكان هدفي كلية الطب والجميع كان يتوقع ذلك إلا أنني صدمت من النتيجة فأنا كنت أحل جميع الامتحانات من بنك المعرفة والمنصات التعليمية وأجبت امتحان مادة اللغة الفرنسية علمي وأدبي وحصلت على الدرجة النهائية40 من 40 أما في الامتحان الحالي درجتي واحد من40 فهل هذا معقول أن أحصل على درجة واحدة في مادة الفرنساوي.. درجة واحدة فقط!".

وأكدت مريم ابراهيم، أن هذه النتيجة ليست نتيجتها، وهناك خطأ كبير، وطالبت وزير التربية والتعليم بالتدخل لحل تلك المشكلة.

ومن جانبه، قال إبراهيم عزيز والد الطالبة مريم، إن ابنته متفوقة طوال سنواتها السابقة، وأنا متأكد أن هذه الدرجات لا تخصها على الإطلاق.. فابنتي مريم مصدر فخر لأسرتنا.

وعبرت والدة مريم، عن حزنها الشديد وصدمتها والتي أكدت أنها انهارت عند سماعها النتيجة فقالت: "كنت متوقعة أن مريم لن تقل درجاتها عن 95٪ وأن أمنيتها الالتحاق بكلية الطب ستتحقق".

وطالبت مريم وأسرته، بحقها والحصول على درجاتها.

يذكر أن الطالبة مريم حصلت في اللغة العربية على 5 درجات، واللغة الإنجليزية على 4 درجات، والفرنسية على درجة واحدة، والكيمياء على 13 درجة، والأحياء على 7 درجات، والفيزياء على 11 درجة.