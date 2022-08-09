شولتس يصل مقر اتحاد كرة القدم الألماني لإجراء محادثات مع قيادته

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى مقر اتحاد كرة القدم الألماني في مدينة فرانكفورت، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع قيادته.

وسيقوم شولتس بجولة في المبنى الجديد للاتحاد رفقة رئيس الاتحاد بيرند نويندورف ونائبته سيليا زاسيك والرئيس التنفيذي للاتحاد أوليفر بيرهوف.

وسيكون من ضمن المواضيع المطروحة في المحادثة القضية المتعلقة بأجور لاعبات الفريق القومي وهي القضية التي كانت محل نقاش مكثف في الفترة الأخيرة.

والتقط الأربعة الصور قبل بدء المحادثات، ومن المقرر أن تصدر تصريحات من المشاركين في المحادثات بشأن ما تم بحثه في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم.

كان شولتس كتب تغريدة خلال بطولة كأس أوروبا للنساء طالب فيها بمساواة الأجور بين اللاعبين واللاعبات في المنتخبات الوطنية.

كانت كل لاعبة في المنتخب الألماني لكرة القدم للنساء حصلت على 30 ألف يورو مكافأة بعد حصول المنتخب على المركز الثاني في بطولة كأس أوروبا للنساء بعد أن خسر المنتخب المباراة النهائية أمام المنتخب الإنجليزي بهدف مقابل هدفين في استاد ويمبلي في لندن في 31 يوليو الماضي. وكان من المقرر أن تحصل كل لاعبة على 60 ألف يورو في حال الفوز.

وفي المقابل، كان لاعبو المنتخب الألماني سيحصلون على مكافأة بقيمة 400 ألف يورو لكل لاعب في حال لو فازوا ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2021.

يذكر أن قضايا الأجور المتساوية والأحوال في كرة القدم النسائية مطروحة للنقاش في الوقت الراهن لدى العديد من الاتحادات.