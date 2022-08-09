 مصرع مُسِن على قضبان قطار أبو قير في الإسكندرية - بوابة الشروق
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مصرع مُسِن على قضبان قطار أبو قير في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 1:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 1:39 ص

لقي، شخص، مُسن مصرعه، الإثنين؛ أسفل عجلات قطار أبو قير، وذلك أثناء عبوره القضبان من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، بالقرب من محطة العصافرة، شرقي الإسكندرية.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي لشرطة النجدة، حول مصرع شخص على شريط السكة الحديد.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم نقل الجثة من موقع الحادث إلى مشرحة كوم الدكه، وإعادة تسيير حركة القطارات والتي توقفت لحين رفع آثار الحادث.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.

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