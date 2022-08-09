المفوضية الأوروبية يدعم خدمات اللاجئين الفلسطينيين بـ261 مليون يورو

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رصد 261 مليون يورو دعما لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا".

واعتمدت المفوضية الأوروبية 261 مليون يورو كمساهمة متعددة السنوات ستوفر موارد مالية يمكن التنبؤ بها للوكالة من أجل توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بحسب بيان للاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أنه "تماشياً مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأونروا 2021-2024، فإن الاتحادالأوروبي سيقدم للأونروا، خلال ثلاث سنوات، مبلغا إجماليا قدره 246 مليون يورو، و15 مليون يورو إضافية من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من حده تأثير حرب أوكرانيا".

ونقل البيان عن مسئول السياسة الخارجية بالتكتل، جوزيب بوريل، قوله إن "الاتحاد الأوروبي بصفته شريكًا طويل الأمد للأونروا ملتزم بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لأنشطتها".

وأضاف: "تبقى الأونروا مهمة في توفير الحماية الضرورية والخدمات الأساسية للاجئي فلسطين، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها، بما في ذلك القدس الشرقية".