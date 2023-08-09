تطبيق Gmail يتيح ترجمة رسائل البريد الإلكتروني

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية "جوجل"، رسميا، عن إتاحة ميزة ترجمة رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق جيميل Gmail في الأجهزة المحمولة.

ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي لجوجل، فسيكون بإمكان مستخدمي تطبيق جيميل في أجهزة أندرويد وiOS ترجمة الرسائل البريدية، حيث يظهر تلقائيا لافتة خاصة بالترجمة عندما يكتشف النظام محتوى مكتوبا بلغة لا توجد ضمن إعدادات اللغة في النظام.

يذكر أن تلك الميزة كانت متاحة سابقا في نسخة سطح المكتب الخاصة ببريد جيميل، قبل أن تتيحها جوجل في تطبيق الأجهزة المحمولة لأصحاب الحسابات الشخصية المجانية ومشتركي خدمات "جوجل ورك سبيس".

وأشارت الشركة إلى أنه في حال كانت اللغة العربية على سبيل المثال اللغة الافتراضية لنظام التشغيل، ستظهر لافتة "الترجمة للعربية" عند استعراض أي رسائل بريدية بلغة مختلفة.

وبعد ترجمة الرسالة، يظهر خياران لعرض النسخة الأصلية من الرسالة البريدية قبل الترجمة من اللغة الأجنبية، وكذلك لجعل التطبيق يترجم تلك اللغة بشكل تلقائي في كل مرة.

وأوضحت أنه من الإعدادات، تتوفر بعض الخيارات الإضافية لكل لغة على حدة من أجل الترجمة بصفة دائمة أو عدم الترجمة مطلقا وفقا لتفضيلات المستخدم.

وتدعم ميزة الترجمة في تطبيق جيميل أكثر من 100 لغة مختلفة، وستساعد المستخدمين في التواصل دون الاعتماد على تطبيقات أو خدمات ترجمة خارجية.

وقالت جوجل، ستكون الميزة الجديدة متاحة بشكل تدريجي على مدار الأسبوعين المقبلين لمستخدمي أندرويد، وبعدها لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بنظام iOS.