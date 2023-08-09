مقتل عامل جراء إصابته في انفجار بميناء ديرينس التركي قبل يومين

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لقي عامل حتفه متأثرا بجراحه اليوم الأربعاء، في مستشفى بعد يومين من إصابته في انفجار بميناء ديرينس التركي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وذكر التقرير، أن أكرم كالكان البالغ من العمر 20 عاما، لقي حتفه في أحد مستشفيات اسطنبول.

وأضافت وكالة أنباء الأناضول، أن 5 آخرين لا يزالون يخضعون للعلاج، اثنان منهم في حالة حرجة.

وأصيب 12 شخصا أول أمس الاثنين في انفجار فى مستودع حبوب فى ميناء ديرينس التركى، على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرق اسطنبول.

وذكرت تقارير أولية، أن الانفجار وقع بسبب ضغط غبار القمح أثناء تفريغه من السفن.

وقالت السلطات التركية، إنها لا تتوقع أن يؤدي الحادث الذي وقع في الميناء الحكومي إلى وقف إمدادات الحبوب المحلية.