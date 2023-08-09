 ناجون: مقتل 41 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة إيطاليا - بوابة الشروق
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ناجون: مقتل 41 شخصا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة إيطاليا

روما (د ب ا)
نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 2:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 2:26 م

لقى ما لا يقل عن 41 شخصا حتفهم عقب تعرض قارب يقل مهاجرين لحادث في البحر المتوسط، وفقا لما قالته وكالة الانباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن روايات الناجين.

كان القارب قد انطلق من مدينة صفاقس التونسية، في طريقه إلى إيطاليا وانقلب عندما ضربته موجة كبيرة قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ويتردد أن 45 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، كانوا على متن القارب الحديدي.

وتمكنت سفينة شحن تابعة لمالطا من إنقاذ ثلاثة رجال وسيدة، وقامت قوات خفر السواحل بنقلهم إلى لامبيدوسا.

وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد نحو أقل من 190 كيلومترا من صفاقس.

وقال الناجون إن 41 شخصا لقوا حتفهم في الحادث. ذكرت وكالة انسا إنه لم يتم العثور على جثث بعد.

وذكرت وزارة الداخلية في روما أن أكثر من 93300 مهاجر وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية حتى الآن هذا العام، وهو ضعف عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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