المصري البورسعيدي يحسم التعاقد مع مهاجم لافيينا

نجح النادي المصري في التعاقد مع رجب برعي «مارو» مهاجم لافيينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل.

وتوصل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي إلى اتفاق مع مسوؤلي لافيينا، على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية.

ومن المقرر أن يعلن المصري عن الصفقة، بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد توقيع اللاعب على عقود الانتقال للفريق البورسعيدي.

ولفت رجب مارو أنظار العديد من الأندية بعد حصوله لقب هداف مجموعة الصعيد والقسم الثاني، الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا، كما قدم 8 تمريرات حاسمة.

مارو من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1998، وبدأ بمدرسة الكرة بنادي حرس الحدود، ثم شارك بصفوف أندية المنتزه والقباري بالقسم الثالث، انتقل بعدها إلى صفوف لافيينا موسم 2021-2022، وساهم معاهم في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية، قبل أن يقود الفريق للمشاركة بدوري المحترفين موسم 2023-2024.