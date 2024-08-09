تسلم الرباع طارق يحيى ميداليته الأولمبية في حفل أقيم على هامش أولمبياد باريس 2024 والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل .

وحصل طارق يحيى على برونزية أولمبياد لندن 2012 في رفع الأثقال بعد استبعاد الرباع الروسي ابتي اوخادوف صاحب الفضية بسبب المنشطات ليتسلم الميدالية اليوم بعد 12 عاما من انتهاء دورة لندن في حفل أقيم بحديقة الأبطال عند برج إيفل.

وطارق يحيى من مواليد مايو 1987 بدأ حبه لرفع الاثقال بسبب أخيه الذي كان يمارس اللعبة حتى أحترفها ثم ظهر نبوغه مبكرا في رياضة رفع الأثقال وينضم لمنتخب مصر ليحقق العديد من الانجازات والبطولات.

فشهدت مسيرة اللاعب العديد من البطولات وتحقيق الأرقام القياسية منها برونزية بطولة العالم 2013 وذهبية دورة البحر المتوسط 2013 والذهب في البطولة الأفرو آسيويةوذهبية البطولة العربية 2015 والعديد من الميداليات العربية والإفريقية ، كما تم تكريميه بوسام الجمهورية من الطبقة الثانية.

وبالنسبة للمشاركات الأولمبية فشارك اللاعب في أولمبياد بيكين 2008 في منافسات وزن -69 كجم وحقق المركز 11 ولكنه عاد في أولمبياد لندن 2012 وحقق المركز الرابع في منافسات وزن -85 كجم بتحقيقه 160 كجم خطف و205 للنتر والكلين ولكن بعد أربعة سنوات وفي مفاجأة يعلن الاتحاد الدولي عن ايقاف الرباع الروسي ابتي اوخادوف صاحب فضية لندن 2012 وسحب ميداليته ليقفز اللاعب إلى المركز الثالث .