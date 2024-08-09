مصدر رفيع المستوى: لا صحة للمزاعم الإسرائيلية حول وجود فتحات أنفاق داخل الأراضي المصرية

قال مصدر رفيع المستوى، إن ترويج إسرائيل لمزاعم حول وجود فتحات أنفاق داخل الأراضي المصرية لا صحة له شكلًا وموضوعًا.

وسبق أن نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر، مساء الجمعة، أن مصر تجدد رفضها القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأضاف أن مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب في غزة أملا في الوصول للتهدئة ولتجنب دخول المنطقة في دائرة مفرغة من الصراع.

وأشار المصدر إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف ثابت وواضح ولا يمكن المزايدة عليه.