مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

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شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انقلاب سيارة ملاكى، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الطريق الصحراوى الغربى وتحديدًا بعد نقطة غرب أسوان، مما أسفر عن مصرع طفل وأصابة 4 آخرون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة.

وتبين بالتحريات الأولي أن الطفل المتوفى والـ4 مصابين كانوا فى طريقهم لحفل زفاف نحو قرية النجاجرة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو وأثناء عودتهم وقع الحادث.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الطفل المتوفى إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها بشأنها وتحديد أسباب الحادث.