هاجم الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، من وصفهم بـ«الخونة المحرضين» على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة ومؤسساتها، واصفًا إياهم بأنهم مجموعة من «الشياطين وعصابة من أولاد عملاء المخابرات الأجنبية.. الذين لا هم إلا محاولة كسر البلد».

وأكد خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن مصر نجت من الانهيار في فترة 2011-2012 بفضل الجيش والمجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، ورجال الشرطة الذين صمدوا في وجه المؤامرات، قائلا: «أخذنا درس وعظة وعبرة ورأينا البلد وهي تنهار لولا الجيش العظيم والمجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي من 2011 الى 2012؛ كانت البلد ضاعت».

وأشار إلى تصريح المشير طنطاوي في أكاديمية الشرطة في مايو 2011، الذي نفى فيه صدور أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، مضيفا أنه أذاع هذا التصريح رغم الهجوم الذي تعرض له واتهامه بأنه من «أزلام مبارك»، متابعا: «اتظلم كثير من الضباط وكل المحاكم قالت براءة».

ووجه «بكري» رسالة دعم ومؤازرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «أوعى تزعل يا ريس أو تتأثر، وأنا مدرك إنك حديد، رغم ألم الناس وزعلهم من الأسعار وغيره وغيره، بس والله لو جيت في يوم الأيام وقلت لهم أنا بكرا ماشي، قسما بالله البلد كلها هتطلع، لا تنظر للخونة والمتآمرين، أنت مننا وإحنا منك».

واختتم حديثه: «نشعر بك ونحس أنك تتألم لألمنا، الظروف صعبة لكن لدينا أمل أن نخرج من الأزمة، نستني شوية، الشعب المصري العظيم بيدي من غير ما حد يرد، اطلعوا 11-11 ميطلعش حد خالص، طيب 12-7 ولا حد يسأل، لأننا مهمومون ببلدنا والوقوف خلف قائدنا وجيشنا مهما حدث»