احتفل محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي بتتويج الفريق ببطولة الدوري العام بشكل رسمي، وذلك قبل 3 جولات من ختام الموسم.

وفاز النادي الأهلي على سموحة بهدف نظيف، سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة 95، بالمباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 24 من المسابقة.

وكتب محمد مجدي أفشة عبر حسابه على موقع انستجرام بعد المباراة: "لقب الدوري الـ 44، مبروك لكل جماهير الأهلي".

وأضاف: "من قبل أفشه ومن بعد أفشه الأهلي هو البطل، وجمهوره هو صاحب الفرح.. لحظه تحية الجمهور بالنسبة ليا بنسي الدنيا واللي فيها".

وأتم محمد مجدي أفشة تصريحاته قائلًا: "البطولة دي تحديدا ليها عندي حاجه مختلفة، الصبر دايما مفتاح الفرج.. ومفيش أجمل من فرحه جول، واحتفال مع جمهور الأهلي.. مبروك يا شباب احنا الأبطال".