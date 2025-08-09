 عضو بمجلس الشئون الإسلامية: القانون لا يمنع الطالب المسيحي من الدراسة بالأزهر - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 3:49 ص القاهرة
عضو بمجلس الشئون الإسلامية: القانون لا يمنع الطالب المسيحي من الدراسة بالأزهر

محمد شعبان
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 2:26 ص | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 2:26 ص

قال كشف الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القانون لا يمنع التحاق الطالب المسيحي بالتعليم الأزهري منذ الصغر شريطة استيفائه للمناهج المقررة.

وتساءل خلال مقابلة مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» عبر فضائية «صدى البلد»: «هل يمكن لطالب من خريجي الثانوية العامة، أن يلتحق بجامعة الأزهر؟ الإجابة هي لا، وهذا لم يحدث من قبل»، وفقا لقانون الأزهر 103 لسنة 1961.

وأوضح أن الكلية الوحيدة في جامعة الأزهر التي تقبل طلابا من التعليم العام «الثانوية العامة» هي كلية اللغات والترجمة، وتحديدا قسم الترجمة الفورية فقط.

وأكد أن القانون لا يتضمن أي مادة تمنع طالبا مسيحيا من الالتحاق بالمعاهد الأزهرية منذ البداية، قائلا: «لو أن طالبا قبطيا دخل التعليم الأزهري منذ بدايته، لا يوجد أي شيء يمنعه»؛ شريطة أن يلتزم بكامل المنهج الأزهري الذي يزيد على التعليم العام؛ بالعلوم الشرعية والعلوم العربية.

