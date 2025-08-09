سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إحالة 4 وزراء للقضاء؛ بسبب "شبهات" رافقت أداءهم.

جاء ذلك خلال تصريحاته بمؤتمر تقييم الأداء الحكومي بالعاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال السوداني: "وضعنا إصلاح مؤسسات الحكومة والارتقاء بها هدفًا محوريًا، ولا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة".

وبين أن الحكومة لم تتلكأ بتنفيذ التعديل الوزاري الموجود في البرنامج الحكومي.

ولفت إلى أن لجنة التقييم أوصت بشمول 6 وزراء بالتعديل الوزاري.

وأوضح أنه تمت إحالة 4 وزراء للقضاء؛ بسبب مؤشرات وشبهات رافقت أداءهم.