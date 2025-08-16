الكونغو ترفض تعيين كينيا لقنصل عام لدى مدينة جوما

رفضت الحكومة الكونغولية قيام كينيا بتعيين قنصل عام لدى مدينتها جوما التي يعصف بها الصراع ، منوهة بما وصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي وعدم مراعاة الاجراءات الدبلوماسية الصحيحة.

يذكر أن جوما ، التي تقع شرقي الكونغو ، كانت مركزا للصراع بين الحكومة الكونغولية وجماعة المتمردين إم 23 ، التي تدعمها رواندا ، حيث شنت هجوما خاطفا على المدينة الغنية بالمعادن في يناير الماضي.

وسقطت المدينة في أيدي المتمردين وانسحب الجيش الكونغولي.

وقالت وزارة الخارجية الكونغولية في بيان اليوم السبت ، إن كينيا لم تتواصل مع حكومة الكونغو في العاصمة كينشاسا ، حسبما يقتضي القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وحاولت جماعة إم 23 ، التي تعد واحدة من مئات الجماعات التي تقاتل في شرقي الكونغو ، إنشاء حكومة موازية في الإقليم قائلة إنها تحرره مما تزعم أنه إساءة الحكم من قبل كينشاسا.

وتُتهم جماعة إم 23 بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، وتدفع حكومة الكونغو بأن الطريقة التي عينت بها كينيا الدبلوماسي لدى مدينة جوما المحتلة دون إخطار الحكومة الكونغولية قد تبدو أنها بمثابة إضفاء مشروعية على احتلال جماعة المتمردين.