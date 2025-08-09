مقتل 10 أشخاص في فيضانات في شمال غرب الصين

لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم في فيضانات في شمال غرب الصين بينما اعتبر 33 شخصا في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية في وقت متأخر مساء الجمعة.

وتسبب استمرار هطول الأمطار الذي بدأ مساء الخميس في حدوث فيضانات في مقاطعة يوتشونج في إقليم جانسو.

ووفقا لحكومة المقاطعة، هطل ما يصل إلى 220 ملليمترا من المياه في أجزاء من يوتشونج بحلول منتصف النهار (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة.

ونقلت "شينخوا" عن السلطات المحلية قولها في مؤتمر صحفي إن ثماني بلدات محلية تأثرت بشدة وأن الفيضانات ألحقت أضرارا بالبنية التحتية بما في ذلك الطرق وإمدادات الكهرباء.

وأشارت الوكالة، إلى نقل نحو 10 آلاف شخص إلى أماكن آمنة. وأصدرت السلطات أعلى مستوى من التحذير من احتمال حدوث انهيارات أرضية.



