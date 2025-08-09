علييف: توقيع اتفاقية السلام يتطلب من أرمينيا تعديلا في دستورها

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن اتفاق السلام الذي وقعه بالأحرف الأولى مع أرمينيا يتطلب من الأخيرة، لإبرامه رسميا، إجراء تعديل في دستورها فيما يخص مطالبها الإقليمية تجاه أذربيجان.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحافة الأذربيجانية، السبت، عقب توقيعه إعلانا مشتركا مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في البيت الأبيض، بعد قمة ثلاثية ضمت أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد علييف، أن تعديل أرمينيا لدستورها شرط أساسي لتوقيع اتفاقية السلام.

وأضاف أن "اتفاق السلام الذي تم التوقيع بالأحرف الأولى عليه يعد خطوة تاريخية بالنسبة لمنطقة جنوب القوقاز، لكن لا يمكن توقيعه رسميا ما لم تحذف أرمينيا من دستورها المطالب الإقليمية تجاه أذربيجان".

وأردف أنه عندما تقوم أرمينيا بتعديل دستورها، يمكن توقيع اتفاقية السلام في أي وقت.

وذكر أن الإعلان المشترك ينص على أن أرمينيا ستزيل من دستورها مطالبها بأراض في أذربيجان، وإن لم تلتزم بهذا الأمر، فإن ذلك سيمثل عدم احترام للولايات المتحدة، لأن الإعلان المشترك تم بحضور الرئيس الأمريكي.

وأوضح أن تعديل أرمينيا لدستورها هو شأن داخلي، وأن أذربيجان لن تتدخل في ذلك، لكن كلما أسرعت يريفان بهذه الخطوة كلما كان أفضل.

وأضاف أنه لا ينبغي خسارة المزيد من الوقت، فقد وقع البلدان إعلانا مشتركا، ويجب ألا تطول فترة توقيع الاتفاق بشكل رسمي.

وأعلن التوصل إلى اتفاق بشأن تأمين اتصال دون عوائق بين البر الأذربيجاني الرئيسي وإقليم ناخجوان ذاتي الحكم.

ومساء الجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا تحت مسمى "خارطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.