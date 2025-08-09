PRE Group تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 70 مليار جنيه خلال 2025

تستهدف PRE Group تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٧٠ مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل ٤٣.٢ مليار جنيه حققتها الشركة بنهاية ٢٠٢٤، بحسب تصريحات وليد زكى الرئيس التنفيذى للشركة.

وتعمل الشركة خلال العام الجارى على تطوير محفظة مشروعات تمتد على مساحة تتجاوز ٥ ملايين متر مربع.

واطلقت PRE Group مشروع ZAG التجارى الإدارى ضمن مشروع Ivoire East السكنى المتكامل، فى قلب القاهرة الجديدة. يمتد المشروع على مساحة تتجاوز 108 آلاف متر مربع، بمسطح مبانٍ يبلغ 122,249 متر مربع، باستثمارات تُقدر بـ9 مليارات جنيه.

يقع مشروع ZAG بالقرب من الجامعة الأمريكية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ويوفر حلول مرنة تناسب مختلف الأنشطة التجارية والإدارية، من الشركات الناشئة إلى العلامات التجارية الكبرى، حيث يوفر مكاتب إدارية بمساحات تتراوح بين 90 و250 مترًا مربعًا

ويتكون مشروع ZAG من 15 مبنى متعددة الاستخدامات، حيث يحتوى الطابق الأرضى على مركز تجارى حيوى يضم مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهى، ومنطقة مخصصة لعلامات الأزياء المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية. أما الطوابق العلوية فتضم مساحات إدارية متعددة المساحات ومجهزة بالكامل لتلبية احتياجات الشركات الحديثة. ويشمل المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق، منها مواقف سيارات واسعة، ونظام أمنى متطور، وخدمات صيانة متوفرة على مدار الساعة، إلى جانب محطات لشحن السيارات الكهربائية وخدمة العناية بها، بالإضافة إلى نظام ذكى لإدارة المبنى.

وقال وليد زكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة PRE Group، ان مشروع ZAG، يعد واجهة عصرية ضمن مشروع Ivoire East المتكامل ليكون نقطة جذب استثمارية متميزة، تضمن تدفقًا مستمرًا للزوار والمستثمرين، وتقديم قيمة مضافة حقيقية وبناء شراكة طويلة الأمد مع عملائنا.

وفيما يخص Ivoire East، فيقام على مساحة 104 أفدنة (أكثر من 438 ألف متر مربع)، ويضم أكثر من 980 وحدة سكنية متنوعة تشمل الفيلات المستقلة، والتاون هاوس، والشقق والدوبلكس. ويتميز المشروع بتصميمات معمارية حديثة، ونادٍ اجتماعى فاخر، ومسارات خضراء مترابطة مهيأة للمشى.

وجدير بالذكر أن PRE Group قامت بتسليم أكثر من 19 ألف وحدة سكنية يسكن بها حاليًا نحو 80 ألف فرد، بعد تطويرها على مساحة 7.5 مليون متر مربع بمواقع متنوعة تشمل شرق وغرب القاهرة، إضافة إلى مشروعات ساحلية على البحرين الأحمر والمتوسط. كما حققت الشركة مبيعات قوية فى 2024 وصلت إلى 43.2 مليار جنية، وتستهدف فى 2025 التوسع فى مشروعات كبرى على أكثر من 5 ملايين متر مربع وتحقيق مستهدف مبيعات يصل إلى 70 مليار جنيه.