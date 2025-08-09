 غدا.. انقطاع المياه عن أجزاء من قرية الدير في إسنا بالأقصر لمدة 6 ساعات - بوابة الشروق
السبت 9 أغسطس 2025 11:01 م القاهرة
غدا.. انقطاع المياه عن أجزاء من قرية الدير في إسنا بالأقصر لمدة 6 ساعات

محمد راشد
نشر في: السبت 9 أغسطس 2025 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 9 أغسطس 2025 - 10:39 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، عن انقطاع مياه الشرب غدًا الأحد في منطقة جنوب المدافن بقرية الدير بإسنا، مع ضعف الضغوط في بعض الأجزاء الأخرى من القرية، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة، تبدأ من الواحدة ظهرًا وحتى السابعة مساءً.

وأوضحت الشركة، أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال شبكات انحدار الصرف الصحي بالقرية، وترحيل خط المياه المتعارض مع مسار الشبكة الجديدة.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز، ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة إمكانية التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني 125 للإبلاغ عن أي طارئ.

