أبو ردينة: الولايات المتحدة لديها القدرة على وقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة لديها القدرة على وقف الحرب فورا بشكل جدي باعتبارها الداعم الأول لإسرائيل، مشددا على ضرورة أن تتحمل واشنطن مسئولياتها لوقف الحرب وإدخال المساعدات وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وإلا لن تشهد المنطقة أي استقرار.

وقال "أبو ردينة"، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن اللجوء لمجلس الأمن ضرورة ملحة من أجل استمرار الزخم الدولي والعربي، للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة، ذاكرا أن الجهد الفلسطيني العربي الدولي مستمر للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وعلى من يدعمها.

وأضاف: "الجهد الحقيقي الفلسطيني العربي الآن منصب على أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة، حيث أن كل دول العالم الأن تندد وتطالب إسرائيل بوقف هذا العدوان".

وشدد على ضرورة أن ينصب الجهد الآن على الإدارة الأمريكية لتجبر إسرائيل على وقف هذه الحرب والمجاعة في غزة، وحتى لا تستخدم أيضا حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار أو ضد أي مشروع يتناول ذلك".

وقال "أبو ردينة" ، "إننا الفلسطينيون لا نملك سوى الصمود والتعبير عن رأينا، والحفاظ على حقوقنا، وإسقاط أي مشروع أو مؤامرة على القضية الفلسطينية" ، مؤكدا أن الفلسطينيين والعرب نجحوا في منع التهجير وخاصة بفضل الجهود المصرية ـ الأردنية والتصدي إلى المؤامرات الإسرائيلية المدعومة من الغرب.

وأكد أن منظمة التحرير لن تتنازل على أي حق من الحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية العربية والدولية، مشددا على أنها المسئولة الوحيدة عن الشعب الفلسطيني، وأي حل لا ترضى عنه المنظمة والشعب الفلسطيني، لن يرى النور.

وأضاف: "منظمة التحرير مستعدة لتولي مسئولياتها في غزة فورا، وبدعم عربي ودولي. إذا لزم الأمر"، معربا عن الاستعداد للذهاب إلى انتخابات عامة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني مما يتطلب ذلك تهيئة ظروف تسمح بإقامة انتخابات وأهمها وقف الحرب في غزة.