عبد العزيز بن سلمان: السعودية ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها

أكد وزير الطاقة السعودي الجديد عبد العزيز بن سلمان أن المملكة، أكبر منتج للنفط في العالم، ملتزمة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في تصريح له بعد أدائه اليمين أمام الملك سلمان بن عبد العزيز نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء الأحد على" أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات"، كما أكد" التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول".

ويعتبر تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان في منصب وزير الطاقة خلفا للمهندس المقال خالد الفالح هي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية منصب وزير الطاقة في المملكة.