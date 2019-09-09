طالبان: إلغاء ترامب محادثات السلام الأفغانية سيخلف مزيدا من القتلى الأمريكيين

قالت حركة طالبان يوم الأحد إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء محادثات السلام الأفغانية سيكون سببا في مقتل عدد أكبر من الأمريكيين، بينما تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة الضغط العسكري على المتشددين في تدهور مفاجئ لجهود التوصل إلى اتفاق ينهي حرب أفغانستان المستمرة منذ نحو 20 عاما.



وأصدرت طالبان بيانا بعد إلغاء ترامب محادثات سرية كانت مقررة يوم الأحد مع كبار مسؤولي طالبان في المجمع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأمريكية. وجاء قرار الإلغاء يوم السبت بعدما أعلنت الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أمريكي و11 آخرين.

وانتقد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قرار ترامب بوقف المحادثات وقال إن القوات الأمريكية لا تزال أيضا تواصل هجماتها داخل أفغانستان.



وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد إن المحادثات توقفت وإن بلاده لن تقلص دعمها العسكري للقوات الأفغانية إلا بعد أن تفي طالبان بالتزاماتها.

وأضاف على محطة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد وصلت إلى طريق مسدود، قال بومبيو ”في الوقت الحالي نعم“.

ولدى سؤاله عما إذا كان انهيار المحادثات سيوقف أيضا انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، قال بومبيو إن هذه المسألة ستخضع للنقاش. وأضاف ”لم يتخذ الرئيس بعد قراره بهذا الصدد“.

وقال بومبيو إن ترامب قرر الانخراط بصورة شخصية لإتمام الاتفاق في كامب ديفيد بعد حدوث ”تقدم حقيقي“ في المحادثات.

وأضاف لفوكس نيوز ”في النهاية عقد الرئيس العزم... قال ’أريد التحدث إلى (الرئيس الأفغاني) أشرف غني. أريد الحديث مع مفاوضي طالبان هؤلاء. أريد أن أواجههم. أريد أن أرى ما إذا كنا سنصل في النهاية إلى النتيجة التي نصبو إليها‘“.

وتحل يوم الأربعاء الذكرى الثامنة عشر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول التي استهدفت نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا وأعلن تنظيم القاعدة أنه دبر لها في أفغانستان إبان حكم حركة طالبان.

وحذر تسعة دبلوماسيين أمريكيين سابقين الأسبوع الماضي من أن أفغانستان قد تهوي إلى ”حرب أهلية شاملة“ إذا سحب ترامب جميع القوات الأمريكية قبل أن تتوصل الحكومة الأفغانية وطالبان إلى تسوية سلمية.

لكن بومبيو قلل من احتمال انسحاب أمريكي متسرع من أفغانستان.



وقال لشبكة (سي.إن.إن) ”الرئيس ترامب أوضح أننا لن ننسحب فحسب، فهناك مدى زمني. سنخفض عدد قواتنا عندما يتم الوفاء ببعض الشروط“.

وأجرت الأطراف المتحاربة تسع جولات من محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة بهدف إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة. وبدأت الحرب الأفغانية بغزو أمريكي لأفغانستان بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.