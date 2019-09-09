في مثل هذا اليوم (9 سبتمبر) منذ 67 عاما، صدر قانون الإصلاح الزراعي بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين الذين عانوا من الإقطاع على مدار سنوات طويلة، وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدانا للمُلاك القدامى، وعرفت هذه التعديلات بـ"قانون الإصلاح الزراعي الأول".

وكما قدمت السينما عددا من الأفلام التي تناولت حياة الفلاح المصري، حرصت الدراما التلفزيونية على تقديم قصص مختلفة من داخل الريف المصري، سواء في فترات الإقطاع أو غيرها، وترصد "الشروق" جانب من هذه الأعمال.

1- الوتد

هو مسلسل تلفزيوني مأخوذ عن رواية للكاتب خيري شلبي تحمل نفس الاسم، وأخرجه أحمد النحاس عام 1996، والعمل من بطولة: هدى سلطان، ويوسف شعبان، وفادية عبدالغني، وعبدالله محمود، وحنان ترك، وهالة فاخر، وإبراهيم الشقنقيري، وأحمد سلامة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل في قرية "شماس عمير"، وهي بلدة ريفية في كفر الشيخ، ويجسد العمل حياة الفلاح المصري.

2- حديث الصباح والمساء

لم يكن المسلسل بشكل عام يتحدث عن حياة الريف، ولكنه رصد الواقع الاجتماعي في مصر بداية من حكم الوالي محمد علي، وفي بعض حلقاته ألقى الضوء على طريقة تعامل كبار الملاك مع الفلاحين.

المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، وإخراج أحمد صقر، وبطولة: ليلى علوي، وأحمد خليل، وسوسن بدر، وأحمد ماهر، ودلال عبدالعزيز، وعبلة كامل، وخالد النبوي، وتوفيق عبدالحميد.

3- البراري والحامول

عمل درامي تدور أحداثه في قرية الحامول التابعة لمحافظة المنوفية، ويرصد حياة الفلاح المصري في عصر الانفتاح ورغبة الناس في بيع أرضها للسفر خارج مصر، وأيضا سلط الضوء على الانتخابات البرلمانية وكيف يستغل رجال الأعمال الفقراء في القرى لحسم المعارك الانتخابية.

المسلسل من بطولة: إلهام شاهين، ومصطفى متولي، وسعد أردش، وجمال إسماعيل، وحسن مصطفى، وتأليف سمير عبدالعظيم، وإخراج حسين عمارة.

4- الناس في كفر عسكر

قصة أحمد الشيخ، وسيناريو بشير الديك، وإخراج نادر جلال، تم تقديم هذا المسلسل عام 2003، وتدور أحداثه في إحدى القرى ويرصد الصراع بين عائلتين حول الأراضي الزراعية ومحاولة كل عائلة الاستحواذ على مساحة أكبر والقضاء على الأخرى.

المسلسل من بطولة: صلاح السعدني، ودلال عبدالعزيز، وسعد أردش، وهالة فاخر، وفتحي عبدالوهاب، وحنان شوقي، وتوفيق عبدالحميد، وأحمد بدير.

5- وجع البعاد

قصة الكاتب يوسف القعيد، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ، ويحكي المسلسل قصة فلاح بسيط يمتلك قطعة أرض يريد العمدة انتزاعها منه وضمها لمشروع يحقق أرباحا مادية، ويثبت بها أركانه كعمدة للقرية، ولكن الفلاح يرفض فيدخل في صراع معه.

المسلسل من بطولة صلاح السعدني، وحسن حسني، ومنى زكي، ومحسنة توفيق، وخيرية أحمد، وعبدالله محمود.

6- مسلسل الأرض

مسلسل تلفزيوني استمر بثه لسنوات طويلة، وكان يهتم بحياة الفلاح المصري بكل تفاصيلها والأرض والمحاصيل الزراعية وكيفية وقاية المحصول من الأمراض والأوبئة والتوعية الصحية للفلاح، وبدأ عرضه عام 1994، كان من تأليف يحيى أحمد، وإخراج يحيى أحمد بدر الدين.

7- مسلسل الوسية

من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي تحدثت عن قضية الإقطاع والاستبداد ومعاناة الفلاح المصري مع الأجانب، والقسوة والإهانات التي لقاها على مدار سنوات من الملاك الأغنياء، وأخرجه إسماعيل عبدالحافظ عام 1990.

وشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ومحمود حميدة، ومحسنة توفيق، وشيرين، ومحمد الدفراوي، وعبدالرحمن أبو زهرة، وسناء يونس، وجالا فهمي.