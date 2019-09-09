أظهر تقرير صادر عن الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 3ر1 % في الربع الثاني الممتد من أبريل إلى يونيو الماضيين، وفقا للتقديرات النهائية في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نموه بمعدل 8ر1 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال مكتب مجلس الوزراء الياباني إن هذه القراءة المعدلة جاءت متفقة مع توقعات المحللين في آخر استطلاع أجرته صحيفة "نيكي بزنس ديلي" اليابانية. وكان معدل نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي 2ر2% من إجمالي الناتج المحلي.

وذكر المكتب أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 2ر0 % على أساس ربع سنوي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 5ر1 % ومقارنة بانكماش بنسبة 2ر0 % خلال الربع الأول.

وقال المكتب إن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60% من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 6ر0 %، دون تغيير عن القراءة الأولية.

كما استقرت الصادرات اليابانية خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كانت القراءة الأولية تشير إلى انكماشها بنسبة 1ر0%، بعد انكماش بنسبة 2% في الربع الأول، في حين سجلت الواردات نموا بمعدل 7ر1% مقابل 6ر1% وفقا للتقديرات الأولية وتراجع بنسبة 3ر4% في الربع الأول من العام.

كما خفضت الحكومة تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2ر2% مقابل 8ر2% وفقا للتقديرات الأولية الصادرة في آب/أغسطس الماضي.

وتأتي بيانات اليوم قبل بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة في اليابان إلى 10% اعتبارا من أول تشرين أول/أكتوبر المقبل.