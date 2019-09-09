لماذا تبكي النساء كثيرا دون سبب؟

تبكي النساء في بعض الأحيان دون سبب، ويرى أغلب الرجال أن هذا أمرًا غريبًا، ولا يجد له تفسير سوى أنهن محبات للاكتئاب و"النكد" وإفساد اللحظات السعيدة، لكن في حقيقة الأمر هناك عدة أسباب تدفع المرأة إلى البكاء دون حدوث ما يستدعي ذلك.

وفي السطور التالية، نقدم الأسباب التي تؤدي إلى البكاء عند السيدات وفقًا لما ذكره موقع "health line".

1- الهرمونات

تلعب الهرمونات دورًا قويًا في دفع النساء للبكاء، حيث إن جسم المرأة يحتوي على هرمون البرولاكتين الذي يشجع على البكاء بنسبة أكبر من الرجال، فيما يحتوي جسم الرجل على هرمون التستوستيرون الذي يعزز من إفراز السيروتونين بنسبة أكبر من النساء، وهو عبارة عن ناقل عصبي يسبب الشعور بالسعادة؛ ولذلك تبكي النساء أكثر من الرجال.

2- الحمل

خلال فترة الحمل، يصبح البكاء أمرًا شائعًا ومعتادًا عند أغلب النساء، وذلك بسبب تغييرات هرمونية كبيرة في الجسم، والإرهاق الجسدي والإصابة بالاكتئاب في بعض فترات الحمل.

3- القلق والتوتر

وحينما تشعر النساء بالتوتر أو القلق نتيجة لحدوث مشكلة أو وجود مسؤولية كبيرة أو المعاناة من مشاكل في النوم، فإن الجسم والعقل يكون في حالة تأهب للبكاء بسبب زيادة هرمون البرولاكتين.

4- صدمة خلال الطفولة

يمكن أن يكون سبب بكاء المرأة الكثير دون سبب، هو التعرض لصدمة مؤلمة خلال مرحلة الطفولة، وبمجرد أن يتعرضن إلى الضغط أو التوتر على مدار تقدمهن في العمر يكون البكاء رد فعل طبيعي للعقل.

5- العادات الاجتماعية

في بعض المجتمعات تكون تنشئة الفتيات منذ الصغر قائمة على أن البكاء مباح للنساء، وممنوع للرجال ممنوع ويعد "ضعف"، ومع الوقت يصبح هذه الاعتقاد عامل يعزز عقولهن على إرسال إشارات تساعد على البكاء حينما يشعرن بالضعف والتوتر والوقوع في المشاكل وأيضًا تعتقد بعض النساء أن البكاء ميزة من المميزات التي تعبر عن الرقة.