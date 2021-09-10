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اليونان تختار عرض شركة إيتالجاز لشراء ديبا إنفرستراكشر

اليونان
اليونان
(د ب أ)
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 11:43 م
أعلن صندوق تنمية أصول جمهورية اليونان المسؤول عن إدارة الأصول المملوكة للدولة اليونانية اليوم الخميس، اختيار العرض المحسن المقدم من شركة إيتالجاز  للاستحواذ على 100% من أسهم شركة ديبا إنفرستراكشر اليونانية للطاقة ومتاجر الجملة، التي تشترك في ملكيتها شركة هيلينك بتروليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العرض الجديد من إيتالجاز يتضمن دفع دفعة مقدمة بقيمة 733 مليون يورو.

وقد أعلن صندوق تنمية أصول الجمهورية اليونانية  قبول عرض إيتالجاز.

وأعلنت شركة هيلينك بتروليوم قبول العرض.

يذكر أن صندوق تنمية أصول الجمهورية اليونانية  يمتلك 65% من أسهم ديبا إنفرستراكشر، فيما تمتلك هيلينك بتروليوم 35% منها.

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