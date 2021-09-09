منظمات حقوقية تناشد ألمانيا استئناف عمليات الإجلاء للأشخاص المهددين في أفغانستان

ناشدت أكثر من 20 منظمة حقوق إنسان الحكومة الاتحادية بألمانيا نقل أي أشخاص مهددين في أفغانستان إلى مكان آمن خلال الأسابيع المقبلة.

وجاء في بيان مشترك اليوم الخميس أنه يجب استئناف عمليات الإجلاء واستقبال لاجئين أفغان في ألمانيا من خلال رحلات جوية مدنية مثلا من أفغانستان أو أي دولة مجاورة.

يندرج ضمن المنظمات الموقعة على هذا البيان كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين.

وأكد ماركوس إن. بيكو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، قائلا: "من الضروري أن يتمكن الأشخاص المعرضون للخطر بشكل خاص من الوصول إلى البلدان المجاورة كي يتم إجلاؤهم من هناك".

وشدد أيضا على ضرورة تكثيف دعم الدول المجاورة لأفغانستان- من ناحية المساعدات الإنسانية وكذلك من خلال أن تتعاون ألمانيا مع الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في استقبال لاجئين، كما أكد أنه يجب "تسهيل وتسريع عملية لم شمل العائلات بالنسبة لللاجئين الأفغان الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا.

ويندرج ضمن الأشخاص المعرضين للخطر بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، الأشخاص العاملون بمنظمات إغاثة ونشطاء يناضلون من أجل حقوق المرأة أو القضاء المستقل في أفغانستان.

وبعد انتهاء رحلات الإجلاء الجوية الألمانية، حاول الكثير منهم الفرار إلى ألمانيا أو دول آمنة أخرى باستخدام طرق مختلفة.