والدة طالبة أسيوط بعد تدخل الرئيس: روحها المعنوية مرتفعة بسبب الاهتمام الكبير بحالتها

كشفت لمياء أحمد، والدة الطالبة منة الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عاما من محافظة أسيوط؛ تفاصيل حالتها بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج لها بعد تعرضها لحادث دهس من سيارة نقل.

وقالت خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «الحمد لله بخير، دخلت مستشفى الجلاء العسكري ويتابع حالتها 5 أطباء وممنوع زيارتها»، لافتة إلى أن روحها المعنوية مرتفعة بسبب الاهتمام الكبير بحالتها.

وأضافت حول حالة الطالبة: «تعرضت لحالة دهس من سيارة نقل والسائق هرب ولم يُلقى القبض عليه، وتهتك جزء من الأمعاء والبطن، وحصل في الجزء السفلي غرغرينا وكسر في الحوض وفقدت الوعي لفترة».

وتابعت الأم أنها تعاني هي الأخرى من مرض السرطان، مستكملة: «مش مهم أنا دلوقتي المهم هي».