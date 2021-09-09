يستضيف الإعلامي أحمد إبراهيم الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الباطنة الشهير، ووكيل طب قصر العيني الأسبق، وأحد عمالقة الطب المصري في برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، بإذاعة الشرق الأوسط.

ويتحدث "الغزالي" عن نشأته وجذوره ومشواره العلمي والطبي والأكاديمي، حتى أصبح وكيلا لأهم وأقدم كلية طب في المنطقة، ويطرح رؤيته لمنظومة صحية تعالج المريض حسب حالته المريضة وليست المادية، كما يتحدث عن التعليم الطبي المستمر، وعن البرامج الطبية مدفوعة الأجر والإعلان عن الأدوية في الإعلام وتأثيره السلبي على المجتمع.