السيسي يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بعيدهم: ستظل توجيهاتي لدعمهم

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التقدير والاحترام لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.

وقال الرئيس السيسي في تغريدة له اليوم عبر فيسبوك: "لقد ظل الفلاح المصرى على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائى للدولة.. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل".