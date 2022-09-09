رئيس الفلبين يعزي في وفاة الملكة اليزابيث الثانية ويثني عليها

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أشاد الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس الابن اليوم الجمعة بالملكة اليزابيث الثانية، بوصفها "شخصية صاحبة جلالة حقيقية" ، فيما أعرب عن تعازيه في وفاة الملكة.

وقال في بيان، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة الملكة اليزابيث الثانية".

وأضاف "لقد جسدت للعالم الكرامة العظيمة للملكة الحقيقية والالتزام بالواجب والتفاني لجميع من في عالمها".

وأشار ماركوس الابن إلى أن الفلبينيين، رغم أنهم ليسوا رعايا للملكة، "لديهم إحساس كبير بالمودة لها كملكة وكأم وكجدة".

وأضاف " "لقد خسر العالم شخصية صاحبة جلالة حقيقية، فيما أظهرته طوال حياتها وطوال فترة حكمها كملكة".

كان قصر باكنجهام بإنجلترا أعلن في بيان أمس وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما، بقصر بالمورال في اسكتلندا، وخلفها على عرش بريطانيا نجلها الأكبر "الملك تشارلز" .