الولايات المتحدة تقترب من استضافة النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن احتمالية لإقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، إن أمريكا مرشحة بقوة لاستضافة مونديال الأندية، خلال شهر فبراير 2023، بعدما فقدت الصين قوتها للظفر باحتضان منافسات البطولة، حسبما أكدت الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة، أن احتمالية حدوث أزمة بسبب المواعيد تتمثل في تأهل ريال مدريد لنصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، الذي من المقرر إقامته أحد يومي 8 و9 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيتعين عليه وقتها تعديل مواعيد هذا الدور.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم يكشف فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، مصير بطولة كأس العالم للأندية سواء بإقامتها أو إلغائها، بسبب مونديال المنتخبات 2022 الذي تستضيفه قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، وزاد "فيفا" الغموض حول مصير البطولة بسبب عدم الجدية في مراسلاته للأندية أبطال القارات المختلفة، فيما يتعلق بمواعيدها.

وكانت صحيفة "أوليه سبورت" الأرجنتينية، أكدت في وقت سابق أن الصين أبدت تمسكها باستضافة كأس العالم للأندية، مثلما كان مقرراً من قبل، وذلك بعد انحسار أزمة "كوفيد 19" في شرق آسيا.

وكان من المفترض إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الصين بين يونيو ويوليو الماضيين، ولكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب ازدحام روزنامة "فيفا".

ويذكر أن النسخة الأخيرة كانت قد أقيمت بالإمارات وتوج بلقبها نادي تشيلسي الإنجليزي.