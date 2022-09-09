شفيونتك: أنس جابر مختلفة عن الجميع

أكدت البولندية إيجا شفيونتك، أن التونسية أنس جابر، منافستها في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، تتمتع بأسلوب مختلف مقارنة بمعظم اللاعبات.

وقالت شفيونتك في المؤتمر الصحفي عقب فوزها في نصف النهائي على أرينا سابالينكا "منافسة أنس جابر تحمل الكثير من التحديات".

وتابعت "أنس لاعبة قوية وهي الثانية في سباق نهائيات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، خاضت النهائي في ويمبلدون، وحتى لو لم تحصل على أي نقاط ترتيب، فهذا يدل على تطورها".

وأضافت "لديها أسلوب مختلف عن معظم اللاعبات، ولديها الكثير من المهارات الفنية. إنها منافسة صعبة. عادة ما تتطلب مبارياتنا مجهود بدني وتكون قوية للغاية. إنها خصم قوي وتستحق تمامًا أن تكون في النهائي".

وتأهلت إيجا شفيونتك للنهائي بعد فوزها في مباراة صعبة أمام سابالينكا، حيث تمكنت من العودة في المجموعة الفاصلة.

وأوضحت كيف تمكنت من العودة بقولها "كنت أشعر من قبل أنني لا أستطيع التحكم في مشاعري وأنني أصاب بالذعر عندما كنت أخسر. لقد كبرت وتعلمت الكثير. الآن من السهل بالنسبة لي التفكير في الأشياء التي يمكنني تغييرها".

ونوهت "أعتقد أن لدي المزيد من القدرات، لتغيير طريقة اللعب وعدم إتباع نفس الخطة دائمًا".

وبدت شفيونتك فخورة بأنها تمكنت من تجاوز لحظات صعبة في هذه البطولة، على الرغم من أنها لم تكن تشعر دائمًا بأنها في قمة مستواها.