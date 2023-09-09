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ضرب مدنا عدة.. إعلام مغربي: مصرع 4 أشخاص جراء الزلزال العنيف

زلزال المغرب
زلزال المغرب
وكالات
نشر في: السبت 9 سبتمبر 2023 - 4:24 ص | آخر تحديث: السبت 9 سبتمبر 2023 - 4:24 ص

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم السبت، بوفاة أربعة أشخاص في مدينة ورزازات المغربية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب.

ونقلت صحيفة «هسبريس» عن مصادر محلية، أن إقليم وزارات سجل سقوط 4 قتلى بعد انهيار المنازل عليهم جراء الزلزال القوي الذي ضرب الإقليم.

وأضافت الصحيفة، أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة في مدينة ورزازات للبحث عن المفقودين.

وأعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء في وقت سابق من اليوم، تسجيل هزة أرضية مركزها إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار بعض المباني في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال.

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